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Чоловіку, який погрожував вбивством співачці Златі Огнєвич, повідомили про підозру

Чоловіку, який погрожував вбивством співачці Златі Огнєвич, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 21998 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який погрожував українській співачці Златі Огнєвич. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Як розповів начальник відділу дізнання Печерського управління поліції Василь Іванішин, правоохоронці розпочали комплекс першочергових слідчо-оперативних дій.

Цитата

“Ми встановили, що до злочину причетний уродженець Черкаської області, 1981 року народження. Чоловік протягом тривало часу систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував та надсилав смс-повідомлення в різні соціальні мережі”, — розповів Іванішин.

Деталі

За його словами, сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, було затримано правопорушника за місцем мешкання у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

“За погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі повідомили фігуранту про підозру у скоєні злочину та подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Українська співачка Злата Огнєвич звернулася до поліції із заявою про погрози її вбити від невідомого чоловіка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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