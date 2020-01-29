Чоловіку, який наїхав на поліцейського у Львові, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Слідчі повідомили про підозру 33-річному мешканцю міста Новояворівськ, який скоїв наїзд на поліцейського у Львові. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області у Facebook.
"Слідчі спільно з працівниками привенції Галицького відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до двох років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в грудні 2019 року у Львові водій збив поліцейського та протаранив службовий автомобіль. На нього оформили три протоколи, поліцейського госпіталізували.