Мужчине, который наехал на полицейского во Львове, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Следователи сообщили о подозрении 33-летнему жителю города Новояворовск, который совершил наезд на полицейского во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области в Facebook.
"Следователи совместно с сотрудниками привенции Галицкого отдела полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до двух лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2019 года во Львове водитель сбил полицейского и протаранил служебный автомобиль. На него оформили три протокола, полицейского госпитализировали.