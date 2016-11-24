Чоловіку, що поцупив у парку дерево, загрожує ув'язненя до п'яти років на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Кременчуці на службу “102” надійшов виклик, що у парку імені І.Котлова невідома особа намагається поцупити сосну, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу патрульної поліції Кременчука.
Поліцейські обстежили навколишню територію та на вулиці І.Котлова побачили чоловіка, що ніс хвойне дерево та лопату.
Так, крадієм виявився 28-річний кременчужанин, який вже раніше мав проблеми із законом.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.
Зауважимо, що за ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка) — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Крадіжка, вчинена повторно, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.