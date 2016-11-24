Мужчине, похитившему в парке дерево, грозит заключенным до пяти лет на Полтавщине

Полицейские обследовали близлежащую территорию и на улице И.Котлова увидели мужчину, который нес хвойное дерево и лопату.

Так, вором оказался 28-летний кременчужанин, который уже ранее имел проблемы с законом.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Кременчугского отдела полиции.

Заметим, что по ст. 185 УК Украины тайное похищение чужого имущества (кража) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Кража, совершенная повторно, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.