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Чоловіку повідомили про підозру за удар по обличчю продавця у Києві

Київ • УНН

 • 19446 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві повідомили про підозру чоловіку за те, що безпідставно вдарив кулаком в обличчя працівницю кондитерського магазину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Чоловіку повідомили про підозру за удар по обличчю продавця у Києві

“...Повідомлено про підозру чоловіку, який вчиняв хуліганські дії у приміщенні кондитерського магазину на вул. Євгена Сверстюка у Дніпровському районі Києва”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відео інциденту 5 квітня 2020 року з’явилося у соціальних мережах.

Однак, як було встановлено у межах відкритого кримінального провадження, подія мала місце у лютому 2019 року.

Повідомляється, що на відео знято, як невідомий чоловік, перебуваючи у магазині, неодноразово вступав у конфлікт із персоналом магазину та безпідставно намагався вдарити співробітниць закладу. Покидаючи магазин, зловмисник без будь-яких пояснень, безпричинно, вдарив одну з працівниць кулаком в обличчя.

“Особу зловмисника вдалося встановити. Ним виявився місцевий мешканець 1970 р.н., 9 квітня чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України”, — додається у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.
Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Подільський районний суд Києва засудив до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна чоловіка, який вчинив розбійний напад на магазин. 

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