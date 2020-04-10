Мужчине сообщили о подозрении за удар по лицу продавца в Киеве

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве сообщили о подозрении мужчине за то, что безосновательно ударил кулаком в лицо сотрудницу кондитерского магазина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.