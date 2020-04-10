Мужчине сообщили о подозрении за удар по лицу продавца в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве сообщили о подозрении мужчине за то, что безосновательно ударил кулаком в лицо сотрудницу кондитерского магазина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"...Сообщено о подозрении мужчине, который совершал хулиганские действия в помещении кондитерского магазина на ул. Евгения Сверстюка в Днепровском районе Киева", - сказано в сообщении.
Отмечается, что видео инцидента 5 апреля 2020-го появилось в социальных сетях.
Однако, как было установлено в рамках открытого уголовного производства, происшествие имело место в феврале 2019 года.
Сообщается, что на видео снято, как неизвестный мужчина, находясь в магазине, неоднократно вступал в конфликт с персоналом магазина и безосновательно пытался ударить сотрудниц заведения. Покидая магазин, злоумышленник без каких-либо объяснений, беспричинно ударил одну из работниц кулаком в лицо.
"Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался местный житель 1970 г.р., 9 апреля мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины", - добавляется в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Подольский районный суд Киева приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин.