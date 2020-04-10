Чоловіка притягли до відповідальності за напад на продавця магазину завдяки відео в соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Києві 49-річний чоловік 10 лютого нагрубив і застосував фізичну силу до персоналу кондитерського магазину біля метро “Лівобережна”. Його поведінка зняла відвідувачка, і таким чином чоловікові вдалося оголосити підозру в скоєнні хуліганства. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“10-го лютого 2020 року громадянину Білановському захотілося солоденького. Він з товаришем зайшов в магазин "Рошен“, що на метро "Лівобережна“. Почав безпричинно грубіянити персоналу магазина. Дальше більше. Покидьку захотілося показати свою фізичну силу і зверхність. Одну жінку він спробував вдарити своєї порожньою головою. Уже на виході з магазину, підозрюваний Білановський з усього розмаху вдарив другу жінку-касира, яка нічого не підозрювала. Ударив підло зі спини, нишком”, - розповів Геращенко.
Він зазначив, що дії чоловіка так і залишилися б безкарними, якби не дії відвідувачки, яка записала те, що відбувається, на відео і опублікувала його під постом про інший подібний інцидент з касиром. Чоловіка вдалося знайти.
“Сьогодні громадянину Білановському було оголошено про підозру у вчиненні хуліганських дій за частиною 1 ст. 296 Кримінального кодексу. Попереду його чекає запобіжний захід і суд по суті його злочину”, - повідомив Геращенко.
Відзначимо, що санкція частини 1 статті 296 передбачає або штраф від 8500 до 17 000 гривень, або арешт на строк до шести місяців, або умовний термін до 5 років обмеження волі.
У МВС закликали не миритися з несправедливістю, а звертатися в правоохоронні органи.
Нагадаємо, що в Полтаві відкрили провадження щодо чоловіка, який кинув в касира здачею. Тоді інцидент теж зняли на відео.