В Полтаве открыли производство в отношении мужчины, который бросил в кассира сдачей

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В сети интернет появилось видео, как неизвестный мужчина в полтавском супермаркете во время ссоры с женщиной-кассиром, бросает монеты ей в лицо и уходит из магазина. По данному факту полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео, размещенное полицией Полтавской области на Youtube.