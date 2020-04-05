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У Полтаві відкрили провадження щодо чоловіка, який кинув у касира рештою

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У мережі інтернет з’явилось відео, як невідомий чоловік у полтавському супермаркеті під час сварки з жінкою-касиром, кидає монети їй в обличчя та йде з магазину. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео, розміщене поліцією Полтавщини на Youtube.

“Працівниками полтавської поліції 3-го квітня, під час моніторингу мережі Інтернет, було виявлено фрагмент відео, на якому зафіксовано факт вчинення правопорушення відвідувачем супермаркету, розташованого в обласному центрі. За фактом правопорушення слідчими Полтавського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство)”, — йдеться у повідомленні.

Так, у ході досудового розслідування поліцейськими встановлені очевидці та потерпіла жінка, а також особа, яка причетна до правопорушення. Ним виявився 49-річний мешканець міста Полтава.

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Під час спілкування з поліцейськими фігурант надав свідчення та визнав свою провину.

“Зайшов купити водички, а в мене не було дрібних грошей, я дав 100 грн їй. Вона мене запитала: чи не знайдеться дрібних грошей — 12 грн, я сказав, що у мене тільки 100 грн. Стала відраховувати мені монетами... Я зібрав гроші щоб йти, і вона в останню хвилину: „Та йди вже“. Я не зміг стриматися — я був не правим, визнаю це”, — розповів, причетний до правопорушення Сергій.

Триває досудове розслідування. У разі доведення вини чоловіка, йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що користувачів соцмереж обурило відео на якому чоловік свариться з касиром у супермаркеті та кидає їй в обличчя монети. Люди закликали поліцію відреагувати на інцидент.

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