У Полтаві відкрили провадження щодо чоловіка, який кинув у касира рештою

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У мережі інтернет з’явилось відео, як невідомий чоловік у полтавському супермаркеті під час сварки з жінкою-касиром, кидає монети їй в обличчя та йде з магазину. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео, розміщене поліцією Полтавщини на Youtube.