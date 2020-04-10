Мужчину привлекли к ответственности за нападение на продавца магазина благодаря видео в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве 49-летний мужчина 10 февраля нагрубил и применил физическую силу к персоналу кондитерского магазина у метро "Левобережная". Его поведение сняла посетительница, и таким образом мужчине удалось объявить подозрение в совершении хулиганства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
“10-го февраля 2020 года гражданину Билановскому захотелось сладенького. Он с товарищем зашёл в магазин "Рошен“, что на метро "Левобережная“. Начал беспричинно хамить персоналу магазина. Дальше — больше. Подонку захотелось показать свою физическую силу и превосходство. Одну женщину он попытался ударить своей пустой головой. Уже на выходе из магазина, подозреваемый Билановский со всего размаху ударил ничего не подозревающую вторую женщину-кассира. Ударил подло со спины, исподтишка”, — рассказал Геращенко.
Он отметил, что действия мужчины так и остались бы безнаказанными, если бы не действия посетительницы, которая записала происходящее на видео и опубликовала его под постом о другой подобном инциденте с кассиром. Мужчину удалось найти.
“Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по части 1 ст. 296 Криминального кодекса”, - сообщил Геращенко.
Отметим, что санкция части 1 статьи 296 предусматривает либо штраф от 8500 до 17000 гривен, либо арест на срок до шести месяцев, или условный срок до 5 лет ограничения свободы.
В МВД призвали не мириться с несправедливостью, а обращаться в правоохранительные органы.
Напомним, что в Полтаве открыли производство в отношении мужчины, который бросил в кассира сдачей. Тогда инцидент тоже сняли на видео.