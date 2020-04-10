Мужчину привлекли к ответственности за нападение на продавца магазина благодаря видео в соцсетях

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киеве 49-летний мужчина 10 февраля нагрубил и применил физическую силу к персоналу кондитерского магазина у метро "Левобережная". Его поведение сняла посетительница, и таким образом мужчине удалось объявить подозрение в совершении хулиганства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.