Чоловіка затримали за хабар в 130 тис. грн керівнику підрозділу поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Дніпропетровській області затримали чоловіка під час надання хабаря у 130 тис. грн начальнику одного із підрозділів Нікопольського відділу поліції. Про це сьогодні повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.
"За даними слідства, він надав 130 тис. грн неправомірної вигоди начальнику одного із підрозділів Нікопольського відділу поліції ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області за непритягнення правопорушника та його спільників до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження і проводяться слідчі дії. "Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначили в прокуратурі.
Як раніше повідомляв УНН, в Одесі двоє поліцейських заробляли на "кришуванні" проституції.
Нагадаємо, в Запорізькій області викрили організоване злочинне угруповання, серед яких працівник Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіції. Учасникам ОЗУ повідомили про підозру через "віджим" майна малозабезпечених громадян.