Чоловіка затримали за хабар в 130 тис. грн керівнику підрозділу поліції

"За даними слідства, він надав 130 тис. грн неправомірної вигоди начальнику одного із підрозділів Нікопольського відділу поліції ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області за непритягнення правопорушника та його спільників до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження і проводяться слідчі дії. "Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", – зазначили в прокуратурі.

Як раніше повідомляв УНН, в Одесі двоє поліцейських заробляли на "кришуванні" проституції.



Нагадаємо, в Запорізькій області викрили організоване злочинне угруповання, серед яких працівник Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіції. Учасникам ОЗУ повідомили про підозру через "віджим" майна малозабезпечених громадян.