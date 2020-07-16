Працівник поліції у складі банди роками "віджимав" майно малозабезпечених громадян — ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Учасникам організованого злочинного угруповання, серед яких працівник Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області, повідомили про підозру через "віджим" майна малозабезпечених, нарко- чи алкозалежних громадян, який тривав сім років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів учасникам організованої групи, до складу якої входив працівник Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
За даними досудового розслідування, організована група у складі 4 осіб, що діяла на території Запорізької області протягом 2013-2019 років, займалася незаконним заволодінням майном малозабезпечених, нарко- чи алкозалежних громадян", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний працівник поліції використовував свої зв’язки у правоохоронних органах, шукав потенційних "жертв" з числа неблагополучних громадян. Він також психологічно та фізично тиснув на людей задля привласнення їхнього майна, зазначили у бюро.
"З метою заволодіння майном потерпілих підозрювані утримували їх проти волі в спеціально підібраному житлі, та в подальшому оформлювали необхідні документи щодо заволодіння майном. У результаті діяльності організованої групи потерпілим завдана матеріальна шкода у сумі понад 1 мільйон гривень", – інформують в ДБР.
Наразі членам злочинного угрупування повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів, а саме:
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- незаконному позбавленні волі, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України);
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- шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України);
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- перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
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У бюро додали, що у разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Як раніше повідомляв УНН, в Одесі повідомили про підозру поліцейському у зґвалтуванні школярки.