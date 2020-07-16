Работник полиции в составе банды годами "отжимал" имущество малообеспеченных граждан — ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Участникам организованной преступной группировки, среди которых работник Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, сообщили о подозрении за "отжим" имущества малообеспеченных, нарко- или алкозависимых граждан, который длился семь лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений участникам организованной группы, в состав которой входил сотрудник Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.
По данным предварительного расследования, организованная группа в составе 4 человек, которая действовала на территории Запорожской области в течение 2013-2019 годов, занималась незаконным завладением имуществом малообеспеченных, нарко- или алкозависимых граждан", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый работник полиции использовал свои связи в правоохранительных органах, искал потенциальных "жертв" из числа неблагополучных граждан. Он также оказывал психологически и физически давление на людей для присвоения их имущества, отметили в бюро.
"С целью завладения имуществом потерпевших подозреваемые удерживали их против воли в специально подобранном жилье, и в дальнейшем оформляли необходимые документы по завладению имуществом. В результате деятельности организованной группы пострадавшим причинен материальный ущерб в сумме более 1 миллион гривен", - информируют в ГБР.
Сейчас членам преступной группировки сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, а именно:
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- незаконном лишении свободы, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины);
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- мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины);
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- превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
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В бюро добавили, что в случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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