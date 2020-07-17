Мужчину задержали за взятку в 130 тыс. грн руководителю подразделения полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Днепропетровской области задержали мужчину при предоставлении взятки в 130 тыс. грн начальнику одного из подразделений Никопольского отдела полиции. Об этом сегодня сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.
"По данным следствия, он предоставил 130 тыс. грн неправомерной выгоды начальнику одного из подразделений Никопольского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области за непривлечение правонарушителя и его сообщников к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство и проводятся следственные действия. "Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - отметили в прокуратуре.
Как ранее сообщал УНН, в Одессе двое полицейских зарабатывали на "крышевании" проституции.
Напомним, в Запорожской области разоблачили организованную преступную группировку, среди которых работник Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции. Участникам ОПГ сообщили о подозрении за "отжим" имущества малообеспеченных граждан.