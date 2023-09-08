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Чоловіка засудили до 12 років за ґвалтування доньки та примус робити інтимні фото

Чоловіка засудили до 12 років за ґвалтування доньки та примус робити інтимні фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. До 12 років за ґратами засуджено жителя Київщини, обвинуваченого у тому, що систематично ґвалтував доньку та змушував її робити інтимні фото, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Жителя Київщини визнано винним у розбещенні неповнолітніх, статевих зносинах з особою що не досягла 16-річного віку, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України). Йому призначено покарання - 12 років позбавлення волі", - ідеться у повідомленні.

Також вироком суду, як зазначається, йому заборонено обіймати посади, пов’язані з IT-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах строком на 3 роки.

Як повідомляється, прокурори у суді довели, що чоловік упродовж декількох років розбещував свою доньку.

"Оскільки вони проживали окремо, він запрошував її до місця свого проживання. Там він неодноразово ґвалтував 13-річну дівчинку. Також він примушував її робити фото і відео порнографічного характеру та надсилати їх йому на телефон. Надалі вказані файли він продавав користувачам в мережі інтернет", - повіломили у прокуратурі.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак, на підставі зібраних доказів, прокурори повністю її довели.

Відомості про нього внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Засуджений перебуває під вартою.

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