Зачинив у гаражі 12-річну дівчинку, ввів їй наркотик та зґвалтував: у Києві судитимуть 41-річного чоловіка

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"... до суду обвинувальний акт відносно 41-річного киянина за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні 12-річної дівчинки, а також незаконному введенні в організм потерпілої психотропної речовини (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 314 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений близько року таємно спілкувався по месенджеру з малолітньою дівчинкою, яка виїхала з України в одну з країн Європи та отримала там соціальний прихисток. Своїм близьким дівчинка казала, що спілкується з однолітком.

Дізнавшись, що дівчинка тимчасово повернулась в Україну, чоловік запросив її на зустріч нібито з метою прогулянки та спілкування.

Під час зустрічі обвинувачений почав чинити на неї психологічний тиск та змусив піти з ним до гаражного приміщення.

Перебуваючи під наглядом чоловіка, дівчинка не мала змоги покинути приміщення чи повідомити близьким про своє місцеперебування.

Там зловмисник змусив дівчинку вжити амфетамін, після чого, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував.

Зачинивши дівчинку у гаражі, зловмисник пішов по власних справах на декілька годин.

Завдяки активним діям матері дівчинки, яка звернулась до поліції із заявою про зникнення доньки, та оперативному реагуванню на вказане повідомлення з боку правоохоронців дівчинку вдалося розшукати, а підозрюваного у її зґвалтуванні затримати. З моменту затримання та по теперішній час обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави.

За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

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