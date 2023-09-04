Закрыл в гараже 12-летнюю девочку, ввел ей наркотик и изнасиловал: в Киеве будут судить 41-летнего мужчину

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"... в суд (направлен - ред.) обвинительный акт в отношении 41-летнего киевлянина по обвинению в незаконном лишении свободы и изнасиловании 12-летней девочки, а также незаконном введении в организм потерпевшей психотропного вещества (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 314 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно материалам следствия, обвиняемый около года тайно общался по мессенджеру с малолетней девочкой, которая выехала из Украины в одну из стран Европы и получила там социальный приют. Своим близким девочка говорила, что общается со сверстником.

Узнав, что девочка временно вернулась в Украину, мужчина пригласил ее на встречу якобы с целью прогулки и общения.

Во время встречи обвиняемый начал оказывать на нее психологическое давление и заставил пойти с ним в гаражное помещение.

Находясь под наблюдением мужчины, девочка не могла покинуть помещение или сообщить близким о своем местонахождении.

Там злоумышленник заставил девочку принять амфетамин, после чего, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал.

Закрыв девочку в гараже, злоумышленник ушел по своим делам на несколько часов.

Благодаря активным действиям матери девочки, которая обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери, и оперативному реагированию на указанное сообщение со стороны правоохранителей девочку удалось разыскать, а подозреваемого в ее изнасиловании задержать. С момента задержания и по настоящее время обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога.

За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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