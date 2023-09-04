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Хотів зґвалтувати хлопчика у вбиральні столичного парку: чоловіку повідомили про підозру

Хотів зґвалтувати хлопчика у вбиральні столичного парку: чоловіку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 790894 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Чоловіку повідомили про підозру за намагання зґвалтувати 12-річного хлопчика у вбиральні парку у Києві, повідомили в ГУНП у Києві, пише УНН.

Деталі

Як з’ясували поліцейські, хлопчик разом з батьками відпочивав у парку «Партизанська слава». Близько 20 години вечора дитина пішла до вбиральні, яка знаходилась неподалік.

"У цей час за ним зайшов невідомий, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати. На крики дитини забіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець тримав зловмисника та передав правоохоронцям", - повідомили у поліції.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили 43-річному раніше не судимому киянину про підозру у скоєнні кримінального правопорушення згідно з ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України - замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Під Києвом 15-річного підлітка зґвалтували під час сеансу масажу - масажисту повідомили про підозру.

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