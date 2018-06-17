Чоловіка з георгіївською стрічкою зупинили на КПВВ "Новотроїцьке"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 червня. УНН. На пункті пропуску "Новотроїцьке", що на лінії розмежування, виявили чоловіка з георгіївською стрічкою в автомобілі й друкованою продукцією "ДНР". Про це повідомляє прес-служба Донецького прикордонного загону ДПСУ, передає УНН.
Учора на КПВВ “Новотроїцьке” прибув автомобіль “ВАЗ” під керуванням громадянина України 1972 року народження. Під час огляду прикордонники помітили на дзеркалі заднього виду георгіївську стрічку.
“Автомобіль був виведений із загального потоку та перевірений. В результаті, під переднім сидінням виявлено ще й друковану продукцію так званої ДНР” — зазначили у прес-службі відомства.
Чоловік пояснив прикордонникам, що нібито просто не звертав уваги, що має заборонені предмети у своєму авто. Громадянина передано співробітникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН, у травні на КПВВ "Мар'їнка" затримали українців з паспортами "ДНР".