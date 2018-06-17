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Мужчину с георгиевской лентой остановили на КПВВ "Новотроицкое"

Мужчину с георгиевской лентой остановили на КПВВ "Новотроицкое"

Киев  •  УНН

 • 13421 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 июня. УНН. На пункте пропуска "Новотроицкое" на линии разграничения, обнаружили мужчину с георгиевской ленточкой в ​​автомобиле и печатной продукцией "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает УНН.

Вчера на КПВВ "Новотроицкое" прибыл автомобиль "ВАЗ" под управлением гражданина Украины 1972 года рождения. При осмотре пограничники заметили на зеркале заднего вида георгиевскую ленту.

"Автомобиль был выведен из общего потока и проверен. В результате, под передним сиденьем было найдено еще и печатную продукцию так называемой ДНР"- отметили в пресс-службе ведомства.

Мужчина объяснил пограничникам, что якобы просто не обращал внимания, что имеет запрещенные предметы в своем авто. Гражданина передано сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал УНН, в мае на КПВВ "Марьинка" задержали украинца с паспортами "ДНР".

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