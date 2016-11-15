Чоловіка, що намагався підкупити комісара, судитимуть на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Чоловіка, який намагався підкупити військового комісара, судитимуть на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Південного регіону України.
Правоохоронці викрили на хабарі громадянина під час надання неправомірної вигоди військовому комісару одного з військкоматів Дніпропетровської області.
В рамках розпочатого за цим фактом досудового розслідування встановлено, що у вересні поточного року чоловік запропонував військовому комісару надати неправомірну вигоду за вирішення питання про відновлення раніше втраченого військово-облікового документа без проходження медичної комісії та в максимально стислі строки.
У подальшому, під час передачі частини хабара чоловіка затримали на місці злочину.
Наразі справу правопорушника передали до суду. У разі доведення його провини, хабародавцю загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.