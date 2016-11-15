Мужчину, который пытался подкупить комиссара, будут судить в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Мужчину, который пытался подкупить военного комиссара, будут судить в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины.
Правоохранители разоблачили на взятке гражданина при предоставлении неправомерной выгоды военному комиссару одного из военкоматов Днепропетровской области.
В рамках начатого по этому факту предварительного расследования установлено, что в сентябре текущего года мужчина предложил военному комиссару предоставить неправомерную выгоду за решение вопроса о восстановлении ранее утраченного военно-учетного документа без прохождения медицинской комиссии и в максимально сжатые сроки.
В дальнейшем, при передаче части взятки мужчину задержали с поличным.
Сейчас дело правонарушителя передали в суд. В случае доказательства его вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.