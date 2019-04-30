Чоловіка рік утримували у заручниках, вимагаючи віддати успадковану столичну квартиру

ukru
22 березня, 17:51 • 66702 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 112490 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 100185 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100254 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 78821 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100540 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150510 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167642 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154592 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 244216 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.1 м/с
56 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 43706 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 42977 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 27384 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 30716 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 33838 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 161024 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 244214 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 207896 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 192846 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 53463 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 50356 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 66266 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 45359 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78482 перегляди
Актуальне
Чоловіка рік утримували у заручниках, вимагаючи віддати успадковану столичну квартиру

Чоловіка рік утримували у заручниках, вимагаючи віддати успадковану столичну квартиру

Київ • УНН

 • 15874 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Столичні правоохоронці затримали викрадачів киянина. Чоловіка понад рік насильно утримували в орендованому будинку на Київщині та вимагали від нього передачу майна. Розслідуються кримінальні провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомили у прес-службі, до Подільського управління поліції звернувся 47-річний чоловік та повідомив, що протягом тривалого часу його утримували у будинку проти волі, погрожували пістолетом, били та відібрали документи на квартиру. Зрештою йому вдавалося декілька разів втекти, але згодом зловмисники його знаходили.

Подібні ситуації з викраденням киянина тривали з лютого минулого року по березень 2019 року. У результаті перевірки отриманої інформації встановлено, що на початку 2018 року потерпілий отримав у спадок квартиру на вулиці Сирецькій, зазначили у поліції.

Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко розповів, що під часпроведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили обставини злочину та місце, звідки викрали чоловіка. Його насильно посадили в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Для того, щоби встановити рух напрямку та модель автомобіля, на якому увезли киянина, працівники поліції вивчали записи вуличних камер відеоспостереження, які встановлені у Києві в рамках програми "Безпечна столиця".

«Під час санкціонованого обшуку у приватному будинку, де утримували заручника, було виявлено та вилучено мобільні телефони, два пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібною речовиною білого кольору, документи, знаряддя для завдання тілесних ушкоджень: молотки, спеціально оснащені палиці, ножі та бойові патрони", - зазначив Владислав Іщенко.

Правоохоронці довели причетність сімейної пари до вчинення злочину. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися жителі Київщини, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення всіх фігурантів та їх причетності до вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі Подільського управління поліції оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція відкрила справу за фактом взяття у заручники дітей у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,101.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,000.16