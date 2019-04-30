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Мужчину год удерживали в заложниках, требуя отдать унаследованную столичную квартиру

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Столичные правоохранители задержали похитителей киевлянина. Мужчину больше года насильно удерживали в арендованном доме в Киевской области и требовали от него передачу имущества. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщили в пресс-службе, в Подольское управление полиции обратился 47-летний мужчина и сообщил, что в течение длительного времени его удерживали в доме против воли, угрожали пистолетом, били и отобрали документы на квартиру. В конце концов ему удавалось несколько раз убежать, но впоследствии злоумышленники его находили.

Подобные ситуации с похищением киевлянина продолжались с февраля прошлого года по март 2019 года. В результате проверки полученной информации установлено, что в начале 2018 года пострадавший получил в наследство квартиру на улице Сырецкой, отметили в полиции.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства преступления и место, откуда похитили мужчину. Его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Для того, чтобы установить движение направлении и модель автомобиля, на котором увезли киевлянина, работники полиции изучали записи уличных камер видеонаблюдения, установленных в Киеве в рамках программы “Безопасная столица”.

“Во время санкционированного обыска в частном доме, где удерживали заложника, было обнаружено и изъято мобильные телефоны, два пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета и порошкообразным веществом белого цвета, документы, орудия для нанесения телесных повреждений: молотки, специально оснащенные палки, ножи и боевые патроны”, - отметил Владислав Ищенко.

Правоохранители доказали причастность семейной пары к совершению преступления. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители Киевской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются мероприятия по установлению всех фигурантов и их причастности к совершению аналогичных преступлений.

Следователи Подольского управления полиции объявили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полиция открыла дело по факту взятие в заложники детей в Киеве.

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