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Чоловіка арештували за напади на жінок у Дніпрі

Чоловіка арештували за напади на жінок у Дніпрі

Київ • УНН

 • 8523 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Дніпровські поліцейські арештували серійного розбійника, який напав на 10 жінок. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпровської області.

Повідомлення від жінок про розбійні напади почали надходити до поліції з середини жовтня. Правоохоронці одразу почали відпрацьовувати ломбарди та інші можливі місця збуту золотих виробів.

В результаті 7 листопада вдалося затримати підозрюваного - ним виявився раніше судимий за крадіжки і грабежі 31-річний місцевий житель.

Також поліцейські з’ясували, що зловмисник обирав собі в жертву жінок, рясно прикрашених золотими виробами, після чого слідував за ними до під’їзду багатоповерхового будинку. Разом з одинокою жінкою він заходив до під’їзду, де під погрозою ножа забирав все золото та мобільний телефон, а потім відсилав ліфт на найвищий поверх. Тим часом, сам без перешкод виходив з будинку та йшов подалі від місця скоєння злочину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. За такий злочин зловмиснику загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді арешту.

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