Мужчину арестовали за нападения на женщин в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Днепровские полицейские арестовали серийного разбойника, напавшего на 10 женщин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Сообщения от женщин о разбойных нападениях начали поступать в полицию с середины октября. Правоохранители сразу начали отрабатывать ломбарды и другие возможные места сбыта золотых изделий.
В результате 7 ноября удалось задержать подозреваемого - им оказался ранее судимый за кражи и грабежи 31-летний местный житель.
Также полицейские выяснили, что злоумышленник выбирал себе в жертву женщин, обильно украшенных золотыми изделиями, после чего следовал за ними в подъезд многоэтажного дома. Вместе с одинокой женщиной он заходил в подъезд, где под угрозой ножа забирал все золото и мобильный телефон, а затем отправлял лифт на высокий этаж. В это время сам беспрепятственно выходил из дома и шел подальше от места преступления.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление злоумышленнику грозит от трех до семи лет заключения. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде ареста.