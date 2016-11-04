Чоловік загинув у пожежі в Чернівецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Чоловік загинув у пожежі в селі Зруб-Комарівці в Чернівецькій області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Чернівецькій області.
Вчора, 3 листопада, у с. Зруб-Комарівці Сторожинецького району сталася пожежа у житловому будинку.
Сусіди викликали рятувальників, коли весь будинок вже був охоплений вогнем. На момент прибуття вогнеборців загальна площа пожежі склала 70 кв.м.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 65-річного власника житла.
Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.