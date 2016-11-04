Мужчина погиб в пожаре в Черновицкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Мужчина погиб в пожаре в селе Сруб-Комаровцы в Черновицкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Черновицкой области.
Вчера, 3 ноября, в с. Сруб-Комаровке Сторожинецкого района произошел пожар в жилом доме.
Соседи вызвали спасателей, когда весь дом уже был охвачен огнем. На момент прибытия пожарных общая площадь пожара составила 70 кв.м.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 65-летнего владельца жилья.
Причину возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.