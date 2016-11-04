Мужчина погиб в пожаре в Черновицкой области

Вчера, 3 ноября, в с. Сруб-Комаровке Сторожинецкого района произошел пожар в жилом доме.

Соседи вызвали спасателей, когда весь дом уже был охвачен огнем. На момент прибытия пожарных общая площадь пожара составила 70 кв.м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 65-летнего владельца жилья.

Причину возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.