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Чоловік задушив дружину в окупованому Луганську: його хочуть відправити на примусове лікування

Чоловік задушив дружину в окупованому Луганську: його хочуть відправити на примусове лікування

Київ • УНН

 • 12423 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Чоловік у стані розладу психіки задушив дружину в окупованому Луганську, а тіло закопав у лісосмузі, при цьому перетнувши міжнародний пункт пропуску на кордоні з Росією. Наразі його хочуть помістити на примусове лікування, слідство у справі завершено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Цитата:

“Досудовим розслідування встановлено, що у вересні 2020 року 55-річний чоловік на ґрунті ревнощів задушив свою дружину. З метою приховання злочину та уникнення кримінальної відповідальності він закопав тіло у лісосмузі та перетнув міжнародний пункт пропуску “Мілове”, - вказали у прокуратурі.

Деталі

Про вказаний факт правоохоронним органам стало відомо від доньки потерпілої. Місцезнаходження зловмисника, який переховувався на території Станично-Луганського району, було встановлено.

Після його затримання правоохоронці встановили місце поховання потерпілої та вжили заходів щодо переправлення тіла для проведення судово-медичної експертизи.

За результатами експертизи встановлено, що жінка померла від механічної асфіксії. На її тілі було виявлено численні тілесні ушкодження, що свідчить про жорстоке побиття перед удушенням. Таким чином, слідство отримало неспростовні докази вчинення затриманим умисного вбивства.

Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"У ході досудового розслідування проведено комплексну судово-психіатричну експертизу, за результатом якої встановлено, що особа вчинила злочин у стані розладу психіки та поведінки, що позбавляли його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними. Наразі до Новоайдарського районного суду Луганської області направлено клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру", - додали у прокуратурі.

Наразі досудове розслідування за фактом цього умисного вбивства, вчиненого в окупованому місті Луганську, завершено.

Вказано, що це перший випадок за роки збройного конфлікту розкриття правоохоронними органами умисного вбивства, вчиненого на тимчасово окупованій території Луганської області.

Додамо

Нещодавно під Одесою, в Чорноморську, чоловік побив до смерті свою дружину через відсутність їжі в холодильнику.

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