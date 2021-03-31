Мужчина задушил жену в оккупированном Луганске: его хотят отправить на принудительное лечение

КИЕВ. 31 марта. УНН. Мужчина в состоянии расстройства психики задушил жену в оккупированном Луганске, а тело закопал в лесополосе, при этом пересек международный пункт пропуска на границе с Россией. Сейчас его хотят поместить на принудительное лечение, следствие по делу завершено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.