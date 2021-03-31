Мужчина задушил жену в оккупированном Луганске: его хотят отправить на принудительное лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Мужчина в состоянии расстройства психики задушил жену в оккупированном Луганске, а тело закопал в лесополосе, при этом пересек международный пункт пропуска на границе с Россией. Сейчас его хотят поместить на принудительное лечение, следствие по делу завершено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.
Цитата:
"Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2020 года 55-летний мужчина на почве ревности задушил свою жену. С целью сокрытия преступления и избежания уголовной ответственности он закопал тело в лесополосе и пересек международный пункт пропуска "Меловое", - указали в прокуратуре.
Детали
Об указанном факте правоохранительным органам стало известно от дочери потерпевшей. Местонахождение злоумышленника, который скрывался на территории Станично-Луганского района, было установлено.
После его задержания правоохранители установили место захоронения потерпевшей и приняли меры по переправке тела для проведения судебно-медицинской экспертизы.
По результатам экспертизы установлено, что женщина умерла от механической асфиксии. На ее теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения, что свидетельствует о жестоком избиении перед удушением. Таким образом, следствие получило неопровержимые доказательства совершения задержанным умышленного убийства.
Мужчине было сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"В ходе досудебного расследования проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что лицо совершило преступление в состоянии расстройства психики и поведения, лишавшего его способности осознавать свои действия и руководить ими. Сейчас в Новоайдарский районный суд Луганской области направлено ходатайство о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера", - добавили в прокуратуре.
Сейчас досудебное расследование по факту этого умышленного убийства, совершенного в оккупированном городе Луганске, завершено.
Указано, что это не первый случай за годы вооруженного конфликта раскрытия правоохранительными органами умышленного убийства, совершенного на временно оккупированной территории Луганской области.
Добавим
Недавно под Одессой, в Черноморске, мужчина избил до смерти свою жену из-за отсутствия еды в холодильнике.