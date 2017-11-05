Чоловік, який відсидів за два вбивства, досмерті забив співмешканку

"4 листопада ввечері в селі Зелений Гай Вітовського району жінка знайшла тіло своєї сестри на подвір’ї її цивільного чоловіка. У цей час потерпіла вже не подавала ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, тілесні ушкодження, несумісні з життям, 45-річній жінці завдав нетверезий співмешканець під час сварки. В ході конфлікту злочинець руками побив жінку, від чого вона втратила свідомість, та, не приходячи до тями, померла.

Зловмисник раніше вже відбував покарання за скоєння двох вбивств: спочатку тещі, а пізніше — дружини. Зараз відносно нього розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).