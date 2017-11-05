Мужчина, отсидевший за два убийства, забил до смерти сожительницу

“4 ноября вечером в селе Зеленый Гай Витовского района женщина нашла тело своей сестры во дворе ее гражданского мужа. В это время потерпевшая уже не подавала признаков жизни”, — говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 45-летней женщине нанес нетрезвый сожитель во время ссоры. В ходе конфликта преступник руками избил женщину, от чего она потеряла сознание и, не приходя в сознание, умерла.

Злоумышленник ранее уже отбывал наказание за совершение двух убийств: сначала тещи, а позже — жены. Сейчас в отношении него начато уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).