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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37758 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 105559 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 97866 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102604 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102282 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 83372 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 102698 просмотра

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Мужчина, отсидевший за два убийства, забил до смерти сожительницу

Мужчина, отсидевший за два убийства, забил до смерти сожительницу

Киев  •  УНН

 • 9316 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. в Николевской области мужчина, который ранее убил двух родственниц, забил до смерти сожительницу. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

“4 ноября вечером в селе Зеленый Гай Витовского района женщина нашла тело своей сестры во дворе ее гражданского мужа. В это время потерпевшая уже не подавала признаков жизни”, — говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 45-летней женщине нанес нетрезвый сожитель во время ссоры. В ходе конфликта преступник руками избил женщину, от чего она потеряла сознание и, не приходя в сознание, умерла.

Злоумышленник ранее уже отбывал наказание за совершение двух убийств: сначала тещи, а позже — жены. Сейчас в отношении него начато уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

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