Чоловік вирощував наркотики на горищі будинку на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, під час проведення огляду приміщення будинку, на горищі працівники поліції виявили 15 вазонів із рослинами, схожими на коноплю. Ще два кущі власник домоволодіння вже висадив у себе на городі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення громадянину про підозру.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Остаточно дії зловмисника буде кваліфіковано за результатами проведення дослідження вилучених рослин та з урахуванням того, що раніше чоловік вже був судимий за вирощування коноплі.

Розслідування триває.

Нагадаємо, 18 квітня правоохоронці Одеси виявили нарколабораторію у 25-річного киянина.