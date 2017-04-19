Мужчина выращивал наркотики на чердаке дома в Кировоградской области

Согласно информации, во время осмотра помещения дома, на чердаке работники полиции обнаружили 15 вазонов с растениями, похожими на коноплю. Еще два куста владелец домовладения уже высадил у себя на огороде.

Сейчас решается вопрос о сообщении гражданину о подозрении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Окончательно действия злоумышленника будет квалифицировано по результатам проведения исследования изъятых растений и с учетом того, что ранее мужчина уже был судим за выращивание конопли.

Расследование продолжается.

Напомним, 18 апреля правоохранители Одессы обнаружили нарколабораторию у 25-летнего киевлянина.