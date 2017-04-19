Мужчина выращивал наркотики на чердаке дома в Кировоградской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18187 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78383 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139956 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110809 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112730 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110034 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102366 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106416 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149751 просмотра

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Мужчина выращивал наркотики на чердаке дома в Кировоградской области

Мужчина выращивал наркотики на чердаке дома в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 10429 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Кировоградской области работники полиции обнаружили на чердаке дома местного жителя "рассаду" конопли. 30-летний житель Знаменского района планировал в дальнейшем выращивать зелье на собственном огороде. Об этом сообщили в ГУНП в области, сообщает УНН.

Согласно информации, во время осмотра помещения дома, на чердаке работники полиции обнаружили 15 вазонов с растениями, похожими на коноплю. Еще два куста владелец домовладения уже высадил у себя на огороде.

Сейчас решается вопрос о сообщении гражданину о подозрении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Окончательно действия злоумышленника будет квалифицировано по результатам проведения исследования изъятых растений и с учетом того, что ранее мужчина уже был судим за выращивание конопли.

Расследование продолжается.

Напомним, 18 апреля правоохранители Одессы обнаружили нарколабораторию у 25-летнего киевлянина.

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