Чоловік у Дніпрі зґвалтував жінку, погрожуючи виделкою

Невідомий, погрожуючи виделкою, зґвалтував жінку і забрав у неї гроші — близько 150 гривень, кредитну картку та втік.

Постраждала жінка заявила в поліцію.

Всім екіпажам передали прикмети злочинця — патрульні шукали нападника по місту. Через деякий час з’явилась інформація, що хтось намагався розрахуватись карткою постраждалої в кав’ярні. Поліцейські перевірили заклади та на Європейській площі співробітники кав’ярні підтвердили, що чоловік дійсно намагався розрахуватись карткою, але її заблокували.

Підозрюваного помітили на вулиці Глінки. Коли патрульні підійшли до нього, він занервував, на запитання відповідав неохоче.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у нього кредитну картку заявниці. Чоловіка затримали та доставили у відділок поліції Шевченківського району.