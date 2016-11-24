Человек в Днепре изнасиловал женщину, угрожая вилкой
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепре в дежурную службу патрульной полиции поступил вызов об изнасиловании на улице Короленко. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники полиции.
Неизвестный, угрожая вилкой, изнасиловал женщину и забрал у нее деньги - около 150 гривен, кредитную карточку и убежал.
Пострадавшая женщина заявила в полицию.
Всем экипажам передали приметы преступника - патрульные искали нападающего по городу. Через некоторое время появилась информация, что кто-то пытался рассчитаться карточкой пострадавшей в кафе. Полицейские проверили заведения и на Европейской площади сотрудники кафе подтвердили, что человек действительно пытался рассчитаться карточкой, но ее заблокировали.
Подозреваемого заметили на улице Глинки. Когда патрульные подошли к нему, он занервничал, на вопросы отвечал неохотно.
Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него кредитную карточку заявителя. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции Шевченковского района.