Чоловік пропонував слідчому на Сумщині 10 тис. дол. за закриття провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Смущині правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в організації мережі підпільних борделів, який пропонував 10 тисяч доларів слідчому поліції за закриття кримінального провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Сумської області.
За інформацією прес-служби, чоловік перебуває під слідством за організацію в кількох населених пунктах підпільних борделів. Аби уникнути кримінальної відповідальності, він запропонував слідчому, що веде справу, сім тисяч доларів неправомірної вигоди. А коли правоохоронець відмовився, збільшив суму до десяти тисяч доларів.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ознаками ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.