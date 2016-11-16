Мужчина предлагал следователю в Сумской области 10 тыс. долл. за закрытие производства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Сумской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в организации сети подпольных борделей, который предлагал 10 тыс. долларов следователю полиции за закрытие уголовного производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
По информации пресс-службы, мужчина находится под следствием за организацию в нескольких населенных пунктах подпольных борделей. Чтобы избежать уголовной ответственности, он предложил следователю, ведущему дело, семь тысяч долларов неправомерной выгоды. А когда милиционер отказался, увеличил сумму до десяти тысяч долларов.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по признакам ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Мужчине грозит лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.