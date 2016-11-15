Чоловік повідомив про "вибух" в ювелірному магазині в Полтаві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Полтаві поліцейські перевіряють повідомлення про замінування ювелірного магазину на вулиці Соборності. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції у Полтавській області.
На лінію “102” надійшло повідомлення від охоронця ювелірного магазину. Чоловік повідомив, що до крамниці зайшов невідомий чоловік та сказав, що зараз у будівлі станеться вибух.
На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.
Поліцейські проводять заходи для встановлення особи, котра повідомила про замінування.