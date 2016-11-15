Мужчина сообщил о "взрыве" в ювелирном магазине в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Полтаве полицейские проверяют сообщение о заминировании ювелирного магазина на улице Соборности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Полтавской области.
На линию "102" поступило сообщение от охранника ювелирного магазина. Мужчина сообщил, что в магазин зашел неизвестный мужчина и сказал, что сейчас в здании произойдет взрыв.
На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб.
Полицейские проводят мероприятия по установлению мужчины, сообщившего о заминировании.