Чоловік намагався заколоти дружину шилом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Одеській області чоловік мало не вбив дружину, побивши її шилом. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Під час останньої влаштованої чоловіком сімейної сварки дівчина змушена була тікати з дому. Втім, чоловік наздогнав її та побив шилом.
Про 20-річну пацієнтку з чисельними колотими ранами голови, шиї та грудної клітини в поліцію повідомили лікарі.
Поспілкувавшись з потерпілою, правоохоронці з’ясували, що через ревнощі сварки між нею та чоловіком трапляються часто, але небезпечні для життя – вперше. Поліцейські розшукали 25-річного правопорушника та доставили до Біляївського відділу поліції. Знаряддя злочину, яке він спробував приховати за сараєм, правоохоронці вилучили та направили на експертизу.
Наразі чоловікові вже повідомлено про підозру у замаху на вбивство за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантові загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, чоловік порізав шию своїй співмешканці.