Мужчина пытался заколоть жену шилом

Во время последней устроенной мужчиной семейной ссоры девушка вынуждена была бежать из дома. Впрочем, мужчина догнал ее и избил шилом.

О 20-летней пациентке с многочисленными колотыми ранами головы, шеи и грудной клетки в полицию сообщили врачи.

Пообщавшись с потерпевшей, правоохранители выяснили, что из-за ревности ссоры между ней и мужем случаются часто, но опасные для жизни - впервые. Полицейские разыскали 25-летнего правонарушителя и доставили в Беляевский отдел полиции. Орудие преступления, которое он попытался скрыть за сараем, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в покушении на убийство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигуранту грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, мужчина порезал шею своей сожительнице.