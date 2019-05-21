Мужчина пытался заколоть жену шилом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 37240 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 59082 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75907 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89526 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122338 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111467 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137665 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144621 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130128 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Мужчина пытался заколоть жену шилом

Мужчина пытался заколоть жену шилом

Киев  •  УНН

 • 14065 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Одесской области мужчина чуть не убил жену, избив ее шилом. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.

Во время последней устроенной мужчиной семейной ссоры девушка вынуждена была бежать из дома. Впрочем, мужчина догнал ее и избил шилом.

О 20-летней пациентке с многочисленными колотыми ранами головы, шеи и грудной клетки в полицию сообщили врачи.

Пообщавшись с потерпевшей, правоохранители выяснили, что из-за ревности ссоры между ней и мужем случаются часто, но опасные для жизни - впервые. Полицейские разыскали 25-летнего правонарушителя и доставили в Беляевский отдел полиции. Орудие преступления, которое он попытался скрыть за сараем, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в покушении на убийство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигуранту грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, мужчина порезал шею своей сожительнице.

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