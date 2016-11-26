Чоловік на Донеччині намагався вбити друга молотком
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Донецькій області чоловік намагався вбити друга молотком. Про це кореспонденту УНН повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.
У поліцію надійшло повідомлення з міської лікарні Маріуполя про те, що до них госпіталізовано 58-річного жителя села Чермалик з травмами голови.
Попередньо встановлено, що трагедія розігралася в селі Чермалик під час розпивання спиртних напоїв: 56-річний чоловік під час конфлікту з 58-річним товаришем наніс йому кілька ударів по голові молотком.
Постраждалого доставили до міської лікарні Маріуполя, де йому була надана необхідна медична допомога.
Попередня кваліфікація — ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України “Умисне тяжке тілесне ушкодження”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.