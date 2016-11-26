Человек в Донецкой области пытался убить друга молотком

В полицию поступило сообщение из городской больницы Мариуполя о том, что к ним госпитализировали 58-летнего жителя села Чермалик с травмами головы.

Предварительно установлено, что трагедия разыгралась в селе Чермалик во время распития спиртных напитков 56-летний мужчина во время конфликта с 58-летним товарищем нанес ему несколько ударов по голове молотком.

Пострадавшего доставили в городскую больницу Мариуполя, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Предварительная квалификация - ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.