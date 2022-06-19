Чоловік із "лнр" пішов воювати проти України, щоб знову не сісти у в'язницю: зізнання полоненого

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Коли у 2021 році чоловік знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт на службу у бойовиків. Так у липні 2021 року злочинець став до лав "народної міліції лнр".

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну його відправили на фронт. Щоправда, "вояк" більшість часу провів під вартою у комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві.

А наприкінці травня окупанти мобілізували всі "резерви", щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти. Та вже за 3 дні боїв здався у полон ЗСУ. "Это не наша война, продолжать ее нет смысла", - каже полонений.