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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чоловік із "лнр" пішов воювати проти України, щоб знову не сісти у в'язницю: зізнання полоненого

Чоловік із "лнр" пішов воювати проти України, щоб знову не сісти у в'язницю: зізнання полоненого

Київ • УНН

 • 88437 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Полонений з "лнр" пішов воювати проти України, щоб не сидіти у в'язниці за крадіжку. Раніше він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі за пограбування і один раз за спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Коли у 2021 році чоловік знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт на службу у бойовиків. Так у липні 2021 року злочинець став до лав "народної міліції лнр".

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну його відправили на фронт. Щоправда, "вояк" більшість часу провів під вартою у комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві.

А наприкінці травня окупанти мобілізували всі "резерви", щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти. Та вже за 3 дні боїв здався у полон ЗСУ. "Это не наша война, продолжать ее нет смысла", - каже полонений. 

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