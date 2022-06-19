Мужчина из "лнр" пошел воевать против Украины, чтобы снова не сесть в тюрьму: признание пленного
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Пленний из "лнр" пошел воевать против Украины, чтобы не сидеть в тюрьме за кражу. Ранее он был трижды приговорен к заключению: дважды за ограбление и один раз за причинение тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Когда в 2021 году мужчина снова совершил правонарушения, то получил предложение: сесть в тюрьму четвертый раз или подписать контракт на службу у боевиков. Так, в июле 2021 года преступник стал в ряды "народной милиции лнр".
С началом полномасштабного вторжения россии в Украину его отправили на фронт. Правда, "воин" большую часть времени провел под стражей в комендатуре, поскольку его поймали на пьянстве.
А в конце мая оккупанты мобилизовали все "резервы", чтобы захватить Северодонецк. Поэтому и этого боевика освободили из-под стражи. Но уже через 3 дня боев сдался в плен ВСУ. "Это не наша война, продолжать ее нет смысла", – говорит пленный.