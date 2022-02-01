Члени Європейського парламенту прибули у Маріуполь для того, щоб підтримати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Члени Європейського парламенту приїхали в Маріуполь для аналізу поточної ситуації на сході України, а також для того, щоб продемонструвати солідарність з українцями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.
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“Дев’ять членів Європарламенту прибули до міста для аналізу поточної ситуації на сході України. Вони відвідали військову частину та торговельний порт”, — йдеться у повідомленні.
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Очільник делегації, голова Комітету із закордонних справ Девід Макаллістер заявив, що під час візиту члени Європарламенту цікавилися ситуацією в Азовському морі.
Ключова мета приїзду — продемонструвати солідарність з Україною з боку ЄС перед ризиком військової агресії Росії.
“Європейський Союз дуже чіткий у своїй позиції. Ми хочемо вирішити конфлікт через дипломатичні переговори. Це єдиний спосіб. Ніхто не хоче військового конфлікту”, — підкреслив член Європарламенту.
Голова підкомітету з безпеки та оборони Наталі Луазо заявила, що підтримка України здійснюється шляхом надання додаткового фінансування та обладнанням, яке підвищить стійкість країни.
“Хочемо продемонструвати європейську єдність перед дезінформацією, яка навалою йде з Росії. Робимо все для зниження ескалації. Україна повинна мати власний вибір майбутнього і своїх союзників”, — повідомила Луазо.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Євродепутати комітету із закордонних справ та підкомітету з безпеки та оборони перебуватимуть в Україні з 30 січня до 2 лютого.