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На тлі загрози вторгнення Росії: в Україну завітає делегація Європарламенту

На тлі загрози вторгнення Росії: в Україну завітає делегація Європарламенту

Київ • УНН

 • 20987 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Євродепутати комітету із закордонних справ та підкомітету з безпеки та оборони перебуватимуть в Україні з 30 січня до 2 лютого. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Європарламенту.

Деталі

Делегацію, до якої увійде восьмеро членів Європарламенту, очолять голова комітету із закордонних справ Девід Макаллістер та голова підкомітету з безпеки та оборони Наталі Луазо. 

"Під час візиту депутати спостерігатимуть за ситуацією на місцях і продемонструють солідарність Європейського парламенту з українським народом та неприйняття будь-яких кроків Росії щодо подальшої ескалації кризи. Візит є частиною масштабних дипломатичних зусиль щодо деескалації ситуації та запобігання катастрофічним наслідкам можливої війни в Україні", – ідеться у повідомленні.

Делегація зустрінеться зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Також планують провести зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами закордонних справ та оборони, віцепрем'єром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Євродепутати також проведуть переговори із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

Нагадаємо

Група американських конгресменів на чолі з головою комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США Грегорі Міксом 25 січня вирушила до Києва та Брюсселя, щоб обговорити ситуацію з безпекою навколо України.

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