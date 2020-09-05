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Член Зали слави баскетболу став головним тренером клубу НБА

Київ • УНН

 • 12494 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Найцінніший гравець двох сезонів НБА канадець Стів Неш став головним тренером Brooklyn Nets, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Член Зали слави баскетболу став головним тренером клубу НБА

Контракт з 46-річним фахівцем, який став 23-м наставником клубу в історії, підписано на 4 роки. Помічником канадця стане американець Жак Вон, який працює асистентом в "Брукліні" з 2016 року. Для Неша ця робота на посаді головного тренера колективу НБА стане першою в кар'єрі.

Таким чином, Неш тренувати зіркових гравців у складі "Нетс" Кевіна Дюранта та Кайрі Ірвінга.

Примітно, що Неш виступав у НБА в якості гравця з 1996 по 2015 рік за "Фінікс", "Даллас" і "Лос-Анджелес Лейкерс". Він двічі визнавався найціннішим гравцем НБА.

Додамо також, "Бруклін" за підсумками регулярного чемпіонату НБА нинішнього сезону посів сьоме місце в Східній конференції. У першому раунді плей-офф команда з Нью-Йорка поступилася чинному чемпіону НБА "Торонто" (0:4 у серії).

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